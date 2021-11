KUULA! ⟩ Koit Toome andis välja uue singli: mida ekstreemsemad olud, seda parem asi tuleb!

Ahjusoe singel kannab pealkirja «Vastu tuult» ning on kirjutatud ja produtseeritud Rootsis. Üheks paljudest autoritest on ka eestlaste südamed võitnud Victor Crone. Sõnad on kirjutanud Jana Hallas.

«Vastu tuult» on ühtlasi uue Eesti komöödiafilmi «Jahihooaeg» tunnuslugu. Film jõuab kinodesse 3. detsembril. Koit Toome jaoks on see esmakordne kogemus luua muusikat täispikale filmile.

Muusikavideo autor on filmide «Jahihooaeg», «Soo» ja «Talve» režissöör Ergo Kuld.

«Lugu jõudis minuni tänu Eesti Laul 2021 loole «We Could Have Been Beautiful», mis pälvis Rootsi autorite tähelepanu. Video sai meil tehtud tuulises paarikraadilise temperatuuriga Pärnu rannas. Nagu sõnas video režissöör, siis mida ekstreemsemad olud, seda parem asi tuleb!» rääkis Koit.

Loo «Vastu tuult» autorid on Calle Hellberg, Victore Crone, Nils Rulewski Stenberg ja Adam Jönsson. Selle produtseerisid Calle Hellberg ja Nils Rulewski Stenberg.

Kuula lugu Spotifyst SIIT!