VIDEO ⟩ Staarisaatest lahkunud Andreas: kaotasin ennast ära, rääkisin ja kõndisin nii, nagu mulle öeldi

Andreas kinnitas esiti, et saatest lahkumise pärast ta nukrutsema ei jää. «Kuna suures elu mastaabis on kõik fantastiline, siis lasen sellel väikesel nukruse noodil, et siit saatest lahkuma pean, kuskile alla ära kaduda,» teatas naerusuine laulja Elu24-le. «Sain nii ägeda kogemuse, kõik teed ja uksed on valla, siit tuleb ainult edasi minna!» rõõmustas ta.

Andreas sõnas, et tegelikult läks tal seekord väga hästi. «Tegin ühe oma parema esituse ja parema saate,» märkis laulja, kuid lisas, et nihu võis minna hoopis eelmistes saadetes. «Kuidagi kaotasin ennast ära ja lihtsalt rääkisin nii, nagu mulle öeldi, et räägi ja vasta intervjuudes, kõndisin nii, nagu mulle öeldi laval, et kõnni, ja siis laulsin nii, nagu mulle öeldi, et laula,» kirjeldas Andreas.