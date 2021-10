GALERII ⟩ Vene rulett ja mõnusad võnked! Punch Drinks tähistas uut joogivalikut meeleoluka peoga

Eesti ühe auhinnatuima joogivabriku tooteportfelli lisandusid uued joogid. «Tahtsime tuua kokku oma sõbrad ja partnerid, et üheskoos tähistada meie uute toodete valmimist. Aastaid on meie fookus olnud vaid kvaliteetkokteilide valmistamisel – ja tegelikkuses see ka sinna jääb – kuid nüüd oli sobiv aeg tuua nende kõrvale ka kangemad joogid,» kommenteeris Punch Clubi tegevjuht Kristjan-Walter Kask.