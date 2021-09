PILDID ⟩ Göteborgi kortermajas toimus plahvatus, üle 20 inimese viidi haiglasse

Rootsi televisoon SVT teatas, et osa elanikest sai plahvatuses raskelt vigastada ning kolme naise vanuses 60, 70 ja 80 eluaastat seisund on kriitiline. Seda kinnitasid Göteborgi ülikooli haigla Sahlsgrenska pressiesindaja Ingrid Fredriksson, kes lisas, et kannatanute seas on ka akendest alla hüpanud inimesi.