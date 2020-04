Viimased suurvõistlused said koroonahoobi ja jäävad ära

Euroopa kergejõustikuliit, Prantsusmaa kergejõustikuliit ja võistluste organisaatorid jõudisid ühisele järeldusele, et 25.-30. augustiks Pariisi planeeritud suurvõistlused jäävad ära. Võistlusi ei lükata edasi, vaid need jäetakse üldse ära.

Võistluste ärajätmine tuleneb otsesest üleilmsest koroonapandeemiast. Võistluste korraldajate sõnul on inimeste haigestumisrisk liialt suur ja pandeemia pole kaugeltki veel kontrolli all.

«Lootsime, et saame neil rasketel aegadel Euroopa kergejõustikule ja ala sõpradele pakkuda suve lõpul suurvõistlusi. Kuid pärast tänaseid arutelusid EMi organisaatorite ja Prantsusmaa kergejõustikuliidu liikmetega selgus, et Pariisi EMi korraldamine pole kahjuks võimalik ja need tuleb ära jätta,» sõnas Euroopa kergejõustikuliidu juht Dobromir Karamarinov.