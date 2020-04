PÖÖRANE SEIKLUS ⟩ Noor norrakas jättis hea elu insenerina ja kolis Indoneesia džunglirahva juurde elama

Dokumentaalfilmi «Newtopia» tehti üle 15 aasta ning see räägib loo Norra mehest, kes hülgas oma elu insenerina, et minna ja elada hõimu juures Indoneesias, vahendab LADBible.

Audun Amundsen oli kõigest 24-aastane, kui ta otsustas töölt lahkuda ja maailma avastama minna. Auduni lugu tundub esialgu nagu iga teine seljakotiränduri lugu, kuid Lääne-Sumatrasse jõudes muutus tema jaoks kõik. Seal otsustas noormees, et «läheb omaenda kultuurist võimalikult kaugele».

Väljaandele MailOnline Travel avaldas ta nüüd: «Ma kuulsin kuskilt, et Siberuti saarel džunglis elavad traditsioonilised inimesed ja ma olin nagu: «Vau, see on päris huvitav. Ma pean seda nägema!»»

«Ma läks sinna saarele - Padangist oli see 12-tunnine reis viletsas puidust paadis,» selgitas ta.

Mehe sõnul läks tal vähemalt nädal enne, kui ta suutis mõnda kohalikku veenda, et nad ta hõimu juurde juhataks. «Kui ma sinna jõudsin, tuli mu poole üks mees ja see oli päris põnev hetk. Õnneks ta naeratas ja kuigi meil polnud võimalik eriti palju suhelda, said meist sõbrad.»

Auduni uueks sõbraks sai Aman Paksa, šamaan ja Mentawai hõimu liige. Vaatamata sellele, et nendevaheline suhtlus oli vaevaline, jõudsid nad kokkuleppele: vastutasuks hõimu külalislahkuse eest tuli Audunil hakata ahve ja nahkhiiri küttima, kanuusid ehitama ja nooli valmistama.

Esimesel korral oli ta hõimu juures kuu aega ning 2009. aastal naasis ta džunglisse, kaasas kaamera ja ravimid ning parem sõnavara. Suurem osa «Newtopia» dokumentaalist koosneb kaadritest, mille Audun jäädvustas järgmise kolme aasta jooksul, mil ta koos hõimuga elas.

Dokumentaalfilmi lühikokkuvõte tutvustab filmi nii: «Šamaani Aman Paska ja režissööri ebatavaline sõprus viib meid eepilisele teekonnale Indoneesia džunglist modernsusest pakatavasse Jakartasse.»

«Enam kui 15 aastat jäädvustab Amundsen ajaloolist paradigma muutust. Aastate jooksul hakkab romantiline harmoonia lagunema. Džungli põliselanikud hakkavad igatsema tänapäevaseid mugavusi.»

«See intiimne, optimistlik, soe ja koomiline film on samuti mõtlemapanev. See paneb meid mõtlema sellele, milliseks me oma tuleviku kujundame. Ambitsioonid ja püüdlused pole vaid läänelikud privileegid, samamoodi pole seda ka ahnus ja ihalus.»