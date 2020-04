Koroonasse nakatunud Broadway staar Nick Cordero jäi jalast ilma

Broadway staar on alates märtsi lõpust Los Angeleses haiglaravil olnud. Esialgu diagnoositi tal kopsupõletik, hiljem aga kopsuhaigus COVID-19.

Mehe abikaasa Amanda Kloots avaldas nüüd, et Cordero parem jalg amputeeriti COVID-19 haigusest tingitud tüsistuste tõttu.

Kloots hoiab fänne mehe seisundiga ka järjepidevalt kursis. «Ta elas operatsiooni üle, mis on väga suur asi, kuna tema keha on praegu väga nõrk,» rääkis ta Instagram Story vahendusel.

«Nad viivad ta nüüd tuppa, et ta saaks puhata ja taastuda. Loodame, et ta saab ka puhata.»

Esialgu tehti näitlejale operatsioon, mis pidi taastama verevarustuse jalas. «Me ei tea, millised on kahjustused. Me ei tea, kas ta kunagi üldse enam kõndima hakkab,» tunnistas naine siis.

Laupäeval avaldas Amanda aga, et mehe tervislik seisund on halvemaks läinud - Corderole antud verevedeldajad põhjustasid sisemist verejooksu.

«Võtsime ta verevedeldajate pealt maha, aga see põhjustas omakorda vere hüübimise ta paremas jalas,» teatas naine.

Kuu alguses avaldas Amanda, et Cordero tervis oli väga halb. «Ta kaotas teadvuse, kaotas pulsi ja nad pidid teda elustama. See oli väga hirmus. Nad nägid kõvasti vaeva, et teda tagasi tuua.»