Rootsi suusakoondislasel oli kohutav koroonakogemus

«Pole kunagi varem end nii kehvasti tundnud,» rääkis Öberg Sveriges Radio usutluses. 30-aastasel Öbergil pole õrna aimugi, kus kohast ta nakkuse külge saada võis.

«Mul oli palavik, köha, puhkasin kodus nii nädala jagu. Seejärel enesetunne paranes, nii et sain palju trenni teha,» meenutas rootslanna.

Palavikuga käis Öberg küll tohtri juures, kuid arst ei märganud midagi iseäralikku. Tundus, et kõik on korras. Kuid Rootsi suusatähte tabas viirushaiguse vahefaas, enne kui asi päris hulluks läks.

«Seejärel hakkas kõik otsast peale, kõik tuli tagasi. Lamasin kõrge palavikuga kodus kaheksa päeva, kuni lõpuks pääsesin kolmeks päevaks Sunderby haiglasse.

Röntgenülesvõtted tuvastasid Öbergil kopsupõletiku, samuti tehti haiglas kindlaks, et suusaproff on andnud positiivse COVID-19-testi. Hingamine oli vilunud sportlase jaoks nii raske, et ta vajas lisahapnikku.

«Ei suutnud süüa ega juua. Vaevu tõusin voodist püsti. Ja see oli mu võimete lagi. Mõtlesin ainult, et kuidas üldse on võimalik sellisest asjas elusalt välja tulla - nii paha oli olla.»

Nüüd on kahenädalane piinaperiood läbi. Öberg usub, et kõik on okei.