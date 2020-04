PILDID JA VIDEO ⟩ Tšiili pealinna inimtühjad tänavad on meelitanud kohale puumad

Koroonaepideemia on jõudnud ka Tšiili, kus viiruse leviku takistamiseks on juba kolm nädalat olnud eriolukord, nõutakse inimeste kodus olemist ja vaid äärmisel vajadusel väljas liikumist, teatab msn.com.

Metsloomad on saanud aru, et inimesi ei ole ja on selle tõttu hakanud linnadesse minema, kaasa arvatud Santiagosse.