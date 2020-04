KÄED KÜLGE ⟩ Iiri peaminister taastas arstivolitused ja läks koroonakriisis meedikutele appi

Taoiseach (peaminister) Leo Varadkar liitus taas arstide nimekirjaga, millest ta kustutati 2013. aastal poliitikukarjääri alguses. Nüüd on peaminister taas registreeritud arst ning saab abistada koroonaviirusest koormatud meditsiinisektorit.

Ametivalik pärineb Leo perekonnast. Tema India päritolu isa Ashok Varadkar on samuti elukutselt arst. Poeg tegutseb praegu aga peaministri kohusetäitjana. Ta astus tagasi veebruaris, kuna parlamendivalimised jätsid riigi patiseisu.

Iirimaal on registreeritud üle 5000 koroonaviirusesse nakatunu. Surmasid registreeriti ööpäevas lisaks 16, mis viis ohvrite arvu 174-ni. Iirimaa on olnud «lukus» nüüdseks nädala. Iirlastel on keelatud kodust mõjuva põhjuseta lahkuda või kodust rohkem kui 2 kilomeetri kaugusele liikuda.