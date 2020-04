NUNNU PEREPILT ⟩ Kuidas läheb ligi kuu karantiinis veetnud Rahulate perel?

«Me õpime rahulikumalt olema ja see mõnub meile kõigile päris hästi, julgen öelda.» Pere paistab tõesti lõbus. Eriti kavalalt on pildile jäänud paari pisitütar Rubi .

«Kodus on meil väga mõnus, rahulik, töökas ja rõõmus meeleolu,« kirjeldas pereema. »Hoov on varsti korras ja uusi taimi täis. Õhtuks jagub lauamänge, kuid iga Netflixi filmisoovitus on teretulnud,« vihjas ta fännidele.

»Hetkel ma muidugi ei tea milline linnas elu välja näeb, aga tahaks loota, et ka seal on inimesed võimalikult palju kodus,« avaldas Anni. Tema sõnul on pere vaid korra kogu kuu jooksul Tallinna jõudnud - nende töö on praegu kodus olla, nagu paljudel teistelgi.