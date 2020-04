Soome sportlane põrus dopinguga

Tegemist on 40-aastase jõutõstjaga, kes on oma vanusegrupis võitnud medaleid ka maailmameistrivõistlustelt. Naisjõutõstja jäi vahele 2019. aastal antud dopinguprooviga, milles tuvastati klenbuterooli olemasolu.

See aine toimib inimestel rasvapõletajana ja lihasmassi kasvatajana.

Sportlane ei tunnistanud tahtlikku dopinguaine tarvitamist, vaid väitis, et aine sattus tema organismi juhuslikult.

Sportlase sõnul oli ta paar päeva enne dopinguproovi võtmist kõvas alkoholijoobes. Ta rääkis, et mees, kellega ta koos pidu pani, segas keelatuid aineid veini sisse siis, kui tema parajasti tualettruumis viibis.

Kuigi kõnealuse mehe ja naisatleedi ütlused suures osas kattusid, leidis asja uurinud Soome spordieetikakeskuse (SUEK) komisjon piisavalt vasturääkivusi, et naise juttu mitte uskuda. Nimelt oli soomlanna dopingutestile järgnenud päevadel uhkeldanud keelatud ainete tarvitamisega. Seejärel saatis SUEKile kirja, mille kurtis, et dopingutestimisele eelnenud päeval tarbis alkoholi ja teda vaevas raske kõhtutõbi. Komisjon otsustas, et dopinguainega patustanud MM-medalist tarbis ainet teadlikult.