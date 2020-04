Sporditäht annetas koroonavastaseks võitluseks rekordsumma

«Ei no, sul oli ilmtingimata sellest annetusest üle ilma kuulutada! Niisama ei võinud seda teha,» kommenteeris keegi Billy.

«Kuule, see on kõigest 4,1 protsenti sinu varast!»

New Orleansi Saintsiga 17. märtsil lepingut pikendanud Brees on mänginud ka 2010. aastal Super Bowilil, kus ta valiti kõige kasulikumaks mängijaks. Saintsi mängijuhti seob klubiga nüüd kaheaastane 50 miljoni dollariline leping. Enne seda on ta töötasuna teeninud 244,7 miljonit dollarit.