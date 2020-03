PILDID JA VIDEO ⟩ New Yorki saabus haiglalaev, mida USA on varem kasutanud sõjalistel operatsioonidel

USA meedia teatel on olukord New Yorgis murelikuks tegev, kuna seal on ligi pooled USAs koroonaviiruse nakkusdiagnoosi saanutest.

USNS Comfort on 1000 voodikohaga laev-haigla, mis alates esmaspäevast on Manhattani West Side’i sadamas 90 kai juures ning täna hakkab võtma vastu patsiente.

Haiglalaeva arstid ei hakka tegelema koroonaviirusse nakatunutega, vaid teiste patsientidega, kellel on traumad, kroonilised haigused ja teised terviseprobleemid, et vabastada New Yorgi osariigis haiglakohti viirusehaiguse Covid-19 patsientidele.

Laev-haiglal on valmis 750 voodikohta, mis on mõeldud teistele haigetele.

USA mereväe haiglalaev USNS Comfort New Yorgi sadama 90. kai juures FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

USNS Comfort laeval on 1200 meedikust koosnev meeskond, seal on operatsiooniruumid, meditsiinilaboratoorium, suur apteek, digitaalradioloogiaruum, kompuutertomograaf, kaks hapnikku tootvat jaama ja helikopteritekk.

New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo ja New Yorgi linnapea Bill De Blasio tänasid USA mereväge, kes saatsid oma haiglalaeva neid abistama, sest nii vabaneb haiglakohti koroonaviiruse patsientide jaoks, kes vajavad intensiivravi.

New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo ja haiglalaev USNS Comfort FOTO: Lev Radin/PACIFIC PRESS/SIPA/Scxanpix

Cuomo nimetas laeva ja selle medtöötajaid New Yorgi jaoks lootusemajakaks.

USNS Comfort oli New Yorgis ka pärast 11. septembri 2001 terrorirünnakuid, ravides rünnakutes vigastada saanuid.

Haiglalaev oli enne New Yorki saabumist Virginias Norfolkis asuvas mereväebaasis remontimisel. Remont pidi kestma kaks nädalat, kuid president Donald Trump andis käsu viia see laev New Yorki ja selle tõttu lõppes remont kaheksa päevaga.

USA mereväe haiglalaev USNS Comfort New Yorgis FOTO: Lev Radin/Pacific Press/SIPA/Scanpix

USNS Comfort on varem olnud nii sõjalistel- kui humanitaarmissioonidel kogu maailmas.