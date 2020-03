KADUNUD KOROONAS ⟩ Koidu ja Laura euroloost tehti hirmnaljakas uusversioon

Paroodia jaoks on võetud Koidu ja Laura esitus 2017. aasta Eurovisioonilt ning sellele uued sõnad peale lauldud – Verona on asendatud loomulikult koroonaga. Samuti mõtiskletakse loos selle üle, kas viirus sai alguse nahkhiirtest, koertest või kassidest.

Eile teatas Euroopa ringhäälingute liit, et Eurovisioon jääb ära ning see toimub tõenäoliselt aasta pärast samas kohas ehk Rotterdamis. Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahula teatel pääseb tänavu Eurovisioonilt kõrvale jäänud Uku Suviste tuleval aastal otse Eesti Laulu poolfinaali, ent kui ta ei võida, siis jääb tal võistlusele minemata.

See tähendab, et meil on vaja uut eurolugu. «Meil ei olnud aega silmagi pilgutada ja meil on Eesti võistluslugu juba olemas!» viskas Shir-El nalja. Kahjuks ei saa koroonalaulu tegelikult Eurovisioonile saata, kuna selle meloodia on juba aastaid avalik.