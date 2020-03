VAATA KOHE ⟩ 10 raju Eesti mängufilmi ajast, kui mobiilid veel normaalset pilti ei teinud

Kadunud Jüri Sillarti viimaseks filmiks osutus hoiatusmelodraama, mille keskmes on elus pettunud ja kibestumusest mõrvarlikuks muutunud Viktor (Mait Malmsten). Viktor pole elult kunagi midagi liigset tahtnud – ainus, mida ta on ihaldanud, on täisväärtuslik elu ja tähelepanu oma endistelt bändikaaslastelt. Ent kõik ei saa siin ilmas päris seda, mida nad tahavad. Ka Viktor on üks nendest. See omakorda on põhjus, miks Viktor on otsustanud siduda enda keha ümber pommi ja lasta õhku maja, milles tema endised bändikaaslased üle aastate suure kokkutuleku korraldavad. Arvete klaarimise aeg on käes. Ja see ei lõppe enne kui iga viimane sent on kenasti arvele võetud. «Kuldrannake» pole ilmtingimata hea film, kuid selles on arvukalt laiahaardelisi elemente, mis on mõeldud eri eas ja erinevate tõekspidamistega vaatajatele. Angela osas Ülle Lichtfeldt, Eugeni osas Hendrik Toompere jun, Kristeli osas Maria Avdjuško, Felixi osas Taavi Eelmaa, Barbi osas Marika Korolev, Allani osas Veikko Täär.