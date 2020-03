VIDEO ⟩ Briti kuninganna Elizabeth II viidi koroonapandeemia tõttu Windsor lossi

Kui olukord muutub ohtlikumaks, siis viiakse nii kuninganna kui ta abikaasa Sandringhami lossi, mis asub viiruskolletest kaugel.

«Kuninganna on hea tervise juures, kuid parem karta kui kahetseda. Paljud õukonnaliikmed on koroonaviiruse kiire levimise tõttu paanikas. Kuningannal on Windsori lossis ohutum, kuna seal on vähem töötajaid kui Buckinghami palees. Lisaks kahandas ta kokkupuuteid seal töötavate inimestega,» selgitas õukonna esindaja.