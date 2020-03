METANOOLITRAGÖÖDIA ⟩ Kümned iraanlased sattusid haiglasse ja surid, üritades alkoholiga koroonaviirust peletada

Kohalik meedia kinnitas seitsme inimese hukkumist. Haiglasse on metanoolitragöödia järel sattunud lisaks 48 kannatanut.

Kümnete haiglalsse sattumisele aitasid kaasa Iraani sotsiaalvõrgustikes levivad kuulujutud, et koroonaviirust aitab eemal hoida just alkohol. Osadele sattus aga kätte hoopis tööstuslik alkohol - metanool.

«48 inimest said mürgituse, mõned neist kaotasid ka nägemise ning on jaotatud üle linna erinevatesse haiglatesse,» kinnitas Ahvazi regiooni prokurör Ali Biranvand. «Mürgituse levikut vaadates võib oletada, et surmade arv kasvab veelgi.»