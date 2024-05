Igal aastal toimub USAs New Yorgi linnas suursugune MET gala, mida võib mingil määral nimetada moemaailma Oscariteks. Igal aastal on moeajakirja Vogue peatoimetaja Anna Wintouri korraldatud üritusel kindel teema, mille järgi külalised end riidesse peaksid panema.

Tänavuse MET gala teemaks oli «Uinuvad kaunitarid: Moe taasäratamine». 2023. aasta novembris välja kuulutatud teema inspiratsiooniks on erinevad tekstiilid ja moedisainid läbi aastate, vahendab Page Six. Moenäitusele, mis galaüritusega käsikäes käib, pannakse välja 15 ajaloolist disaini, mis on kandmiseks liiga õrnad.