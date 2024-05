SODIAAGISOSINAD Ees on uus algus, mis võimaldab pööret paremuse poole

Soovitused nädalaks

On aeg värskeneda ning uus hingamine leida.

Keskendu uutele algustele nendes teemades, mis kannavad sinu jaoks tõelist väärtust.

Püüa olla võimalikult hetkes ning kuulata oma sisehäält, kuidas see juhatab sind nüüd.

Nädalakaart: Õnneratas

Tarokaart Õnneratas Foto: Shutterstock

Õnneratas tuletab meelde, et ratas pidevalt pöörleb ning elu on alati muutumas. Kui oled läbimas raskeid aegu, siis pea meeles, et varsti läheb taas paremaks. Hea õnn ja vedu naasevad kord jälle. Aga samuti, kui praegu läheb kõik eriliselt hästi, pea meeles, et seegi muutub ning elu naaseb peagi normaalsusesse.

Õnneratas ütleb, et elu õnnelikest hetkedest tuleb võtta parim, kuniks need on käeulatuses. Järgmine silmapilk võivad need olla juba kadunud.

Õnneratas viitab ka karmalistele seadustele ja näitab, et see, mida teed teistele, tuleb ringiga sulle endale tagasi. See annab märku, et oleksime lahked ja armastavad. See, mida ise universumisse kiirgad, kiirgab vastu ka sinule.

Lõpetuseks ütleb Õnneratas, et oleksime optimistlikud ning usaldaksime, et universum aitab meid parimal viisil.

Neljapäeval kell 00.54–02.21 Laupäeval kell 04.48–06.13 Esmaspäeval kell 12.12–13.26 Nendel aegadel tasub vältida olulisi algatusi ja otsuseid, kui eesmärk pole just midagi tühistada. Siit saad teada lähemalt Kuu tühikäigu kohta! Retrograadsed planeedid Pluuto on retrograadis 2. maist kuni 12. oktoobrini. Siit saad teada lähemalt planeetide retrograadsuse kohta!