«PÄRISELT KA VÕI??» Eesti sportlaste olümpiarõivad võeti sotsiaalmeedias ette

Moelooja Reet Ausi disainitud Team Estonia kollektsioon, mis loodi spetsiaalselt Pariisi olümpiamängudeks, on valminud ringdisaini põhimõttel. Kollektsioonis on 100 protsenti ümbertöödeldud teksatooted ja Upmade'i sertifikaadiga T-särgid.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnas, et keskkonnamõju vähendamine on olümpialiikumisele väga oluline. «Rahvusvaheline Olümpiakomitee on viimastel aastatel rõhutanud meie ökoloogilise jalajälje olulisust ning maailmale vajalike ressursside säästmist. Nõnda oli meie riidekollektsiooni jaoks esmane kriteerium see, et leiaksime viisi rõivaste taaskasutamiseks,» sõnas Sõõrumaa.