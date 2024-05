GALERII Uut telesaadet saladuses hoidnud Keili Sükijainen: kõik, mis särab, ei ole ju veel kuld

Saatejuht Keili Sükijainen viitas juba mitu kuud tagasi ühismeedias, et tal on käsi salaprojekt. Nüüd on teada, et selleks on elamussaade «Kuldne pilet», kus Keili viib televaataja kogema maailma kõige luksuslikumaid ja eksklusiivsemaid elamusi. Need on paigad, kuhu pääseb vaid erilise pääsme ehk kuldse piletiga.