Laulja Uudo Sepp meenutab aastat, mil ta oma Selverist leitud pruudiga koos on olnud

View this post on Instagram

MEIL TÄITUS AASTA!! 💯💥🥰 Minu elus pole ühtegi nii värvilist ja ägedat aastat veel olnud!! Sinuga aasta jooksul on olnud kokku 6 reisi ja iga neist imelisem kui teine!! Eesti Laul, Muusika auhinnad ja paljupalju ägedaid seiku veel. No kõige tänulikum olen selle Selveri eest, kus kohtusime esimest korda. Kusjuures varsti tuleb välja ka laul meist pühendatud sulle!! #seelaulonmeistkesonleidnudteineteist #pray #vägamoosine . Olen tänulik, et tulid mu ellu! Aitäh minu @k1v1maa ♥️ . 📸@joonassisaskphoto