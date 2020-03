PILDID JA VIDEO ⟩ Réunioni protestijad üritasid koroonaviiruse kartuses takistada kruiisituriste

Sellel on põhiliselt Austraaliast, Uus-Meremaalt ja Suurbritanniast pärit reisijad, kes saareelanike arvates on neile ohtlikud, teatab theguardian.com.

«Meile ei ole turistide vastu mitte midagi, nad on meie majandusele vajalikud, kuid tahame olla kindlad, et nad ei too siia koroonaviirust,» sõnas üks protsetijatest Yannis Latchimy.

«Me ei tea, kas need kruiisituristid on haiged, sest neid ei testitud. See on väga ohtlik,» ütles Latchimy.