VIDEO ⟩ Novak Djokovic: Šarapova on palju enamat kui tennis!

«Naine, kes on võitnud viis suure slämmi turniiri, on legend,» teatas Djokovic Essential Sport vahendusel.

«Šarapova mõju tennisele, sealhulgas ka meeste tennisele, on lihtsalt võimas. Šarapova on tennises kohal ka pärast loobumist, sest tema nimi on ületab tippspordi piirid,» sõnas Djokovic.