SUUR ÜLLATUS ⟩ Jesper Parve raamatusari «Mees» saab järje, ent mitte samalt autorilt

2017. aastal alanud seerias on siiani kolm raamatut ning kõikide autor on Parve. Nüüd teatas aga kirjanik, et uue raamatu kirjutab Illimar Pilt ehk elurändur Piltsberg.

«JES Kirjastusel on super hea teada anda, et juba sel kevadel ilmub järjekordne raamat sarjast «Mees». Autoriks Illimar Pilt ja pealkirjaks «Mees 4 - Kõik on võimalik»,» teatas Parve.