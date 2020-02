VIDEO ⟩ Kas Dresdeni pommitamine 75 aastat tagasi oli sõjakuritegu?

Britid ja ameeriklased pommitasid linna kahe lainena, esimene oli kella 22.00 ajal õhtul ja teine pärast keskööd. Sakslastel ei olnud Dresdeni kaitsmiseks just palju õhutõrjet ja seega kulges pommitamine plaanikohaselt.

Seni vaieldakse selle üle, palju liitlaste pommitamises tsiviilelanikke ja sõjapõgenikke hukkus. Pakutud on, et elu kaotas 25 000 – 500 000 inimest.

Ajaloolased vaidlevad seni, kas liitlased panid Dresdeni pommitamisega toime sõjakuriteo. On neid, kelle arvates panid ja on neid, kes seda pommitamist peavad õigustatuks.

Osa ajaloolasi on seega seisukohal, et rahvusvahelistele lepingutele toetudes ei saa Dresdeni lauspommitamist nimetada sõjakuriteoks ning 75 aastat pärast juhtunut seda kuriteoks pidada on idiootlik.