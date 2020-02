KOROONAVIIRUSEST RÄSITUD HIINA ⟩ Meditsiinitöötajad näitavad, millised nad pärast ropprasket tööpäeva välja näevad

Fotodelt on näha, kuidas meditsiinitöötajate nägusid katavad kriimustused, marrastused, verevalumid ja tugevad jäljed kaitsevarustusest, mida nad ööpäevaringselt kandma peavad.

Varasemalt on sotsiaalmeediasse jõudnud ka kaadrid sellest, kuidas kurnatud meedikud pärast vahetuse lõppu lausa haigla põrandale magama on jäänud.

Bored Panda vahedab, et väidetavalt on Wuhani haiglates töötavatel meedikutel pidevalt nii palju tegemist, et nad ei jõua vahepeal isegi korralikult süüa ega tualetis käia.