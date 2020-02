Täna õhtul ⟩ 24-aastane telliseladuja peab armastuse leidmiseks valima viie palja naise vahel

Kui enamasti rõhutatakse, et sisemine ilu on see, mis loeb, siis «Alasti ahvatluse» puhul on tegu omanäolise kohtingusaatega, kus osalejad saavad võimaluse valida endale kaaslane ainult välise veetluse põhjal. Vähehaaval paljastatakse neile võimalike kaaslaste kehad ning nad saadavad ükshaaval ära neile väliselt kõige vähem ahvatlevad osalejad.