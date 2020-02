PILDID JA VIDEO ⟩ Maailma kõige kallim pommituslennuk maksab 2 miljardit dollarit

B-2 Spirit pommišahtis on nii tavalised pommid, raketid kui ka tuumapommid, mille kogukaal on 22,7 tonni, teatab cnn.com.

B-2 Spiriti, mis on valmistatud 90 protsendi ulatuses komposiitmaterjalidest, tiibade ulatus on 52,4 meetrit, kõrgus on 5,1 meetrit ja tiiva pindala on 490 ruutmeetrit.