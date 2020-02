PILDID JA VIDEO ⟩ USA kuulus metsümiseja ennustas Põhja-Ameerikale varajast kevadet

Metsümiseja 134. ilmaennustustseremoonia toimus 2. veebruaril 2020 Pennsylvanias Punxsutawneys Gobblers Knobis, kuhu tuli seda vaatama üle 20 000 inimese, teatab slate.com.

Kui metsümiseja näeb urust väljudes oma varju, siis jätkub talv veel kuus nädalat, kui ei näe, siis tuleb kevad varakult. Metsümiseja Phili hooldaja John Griffiths kinnitas, et kuulus ennustaja ei näinud oma varju ning see kinnitab kevade ja sooja varajast saabumist.

Ameeriklased on metsümisejate abil ilma ennustanud üle 100 aasta, kuid kui täpsed need ennustused on olnud? Statistika näitab, et metsümiseja ei ole tegelikult väga täpne prognoosija.

Esimene ametlik metsümiseja abiga kevade varajase saabumise või mittesaabumise ennustamine oli 1887. aastal ja alates sellest ei ole protseduur eriti muutunud.

Pennsylvanias Punxsutawneys asutati siis ka metsümiseja klubi, mis hoolitseb ilma ennustava metsümseja eest ning kehtestati, et metsmümiseja teeb oma ennustuse iga aasta 2. veebruaril.

Metsümiseja klubi esindaja Al Dereume hoiab 2. veebruaril 2020 rahva ees Punxsutawney Phili. FOTO: Barry Reeger/AP/Scanpix

Metsümiseja klubi andmetel on Punxsutawney Phil 103 korral ennustanud talve jätkumist pikalt ja hilist kevadet ning 20 korral varajast kevadet. 9 aasta kohta puudub ennustus ja ei ole teada, miks neil kordadel ei ennustatud.

Ennustajatest metsümisejaid on olnud aastakümnete jooksul palju ning nende ennustused on 39 protsendi ulatuses õiged.

Punxsutawney Phil on täpsem siis, kui ta ei ole näinud oma varju ehk siis, kui kevad on saabunud varakult.

«Punxsutawney Phili ennustustest on 39 protsenti õiged, kuid ta jääb meteoroloogide ja klimatoloogide ennustustele väga alla. Kui viskad münti, siis on 50-protsendiline tõenäosus, et tuleb üks või teine pool. Seega tasuks münti visata, mitte metsümisja ennustust kuulata,» sõnas lehekülje Weather Underground meteoroloog Tim Roche.