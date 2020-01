VORMEL 1-GA KÕIK ⟩ Mercedes loobub F1 sarjast?

RaceFan teatab, et Daimler ajab karmi kokkuhoiupoliitikat. Kuigi vormel 1 sari on loonud kompaniile palju positiivset PR-i, on see projektina ülikallis. Teiseks on mootorisport praeguses kliimapaanika ja ökoloogiliselt puhta maailma hoidmise vajaduse valguses oma saasteprobleemidega mitte just parimas positisoonis.