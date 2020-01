LÕBUS VIDEO ⟩ Päästeameti tantsivad personalipreilid on sotsiaalmeedia kuumaks kütnud

Päästeamet jagas reedel Facebookis videot, kus kaks personaliosakonna eksperti Nexuse hiti «Nii kuum» järgi lustakat tantsukava esitavad. Väidetavalt on põhjus selles, et neil õnnestus värvata uus võrratu kadett!

Näha on, et nädalalõpu meeleolu on mõnes majas võimust võtnud juba reedel. Aga mis töö see on, kui kirge pole! Sotsiaalmeedias on lõbus video kogunud vähem kui ööpäevaga pea 9000 vaatamist.