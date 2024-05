OLED NENDE SEAS? Nendel kuupäevadel sündinud inimestel on ees üllatavad kogemused

Esmaspäeval, 13. mail kell 12.13 jõuab Päike täpsesse ühendusse Uraaniga Sõnnis 23°06’ , kuid suure tõenäosusega tajume selle mõju juba mõned päevad ette. See planetaarne kohtumine toimub korra aastas ning käivitab värske peatüki kollektiivses ja kõrgemas teadvuses. Sellega võivad kaasneda üllatavad protsessid ühiskonnas, mis panevad omakorda kõik kiiremini liikuma. Nüüd võivad tulla nähtavale arengud seoses hiljuti Jupiteri-Uraani ühendusega.

Isiklikul tasandil võib see tuua valmidust lubada oma ellu midagi uut ja värsket. See aitab olla hetkes ja mõelda tulevikule, kuid vähendab mineviku mõju. Õhus on justkui elektrit ja põnevust!