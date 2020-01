VAATAJA KÜSIB ⟩ Miks Venno Loosaar tele-eetris oma juttu muutis?

Näitleja Venno Loosaar kommenteeris alaealise seksuaalse väärkohtlemise süüdistust ja selle tagajärgi esmaspäevases «Õhtu!» saates.

1. versioon: leiti lapspornot

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ütles detsembris Elu24-le, et süüdistuse järgi pani Loosaar toime ühe kuriteoepisoodi, mis seisnes selles, et hõõrus nooremat kui 10-aastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast. «Samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja neli videot lapspornoga,» lisas ta.

2. versioon: leiti failid, kus on tõenäoliselt alla 14-aastased

Jõulude eel saadetud pressiteates väitis Loosaar, et tema omandusest leiti failid, kus on prokuratuuri sõnul kujutatud «tõenäoliselt alla 14-aastaseid isikuid erootilises ja/või pornograafilises situatsioonis».

3. versioon: leiti failid, kus on tõenäoliselt alla 18-aastased

«Õhtu!» saates esitas Loosaar aga teistsuguse väite. «Üks kõvaketas jäi politseisse ja mulle öeldi, et sealt leiti 19 pilti ja neli videofaili, milles – nüüd ma tsiteerin ekspertiisi – on tõenäoliselt kasutatud alaealisi,» ütles meelelahutaja. Alaealised on teadupärast kõik alla 18-aastased isikud.

Saatejuhi täpsustava küsimuse peale kinnitas Loosaar uuesti, et süüdistuses pole otseselt mõeldud väikeseid lapsi. «See sõna lapsporno kõlab väga räigelt, aga see pole see,» ütles ta.

Loosaare kaitsja Ene Mõtte lisas: «Tõenäoliselt alaealine tähendab siin, et see võib olla kas 17-aastane või see võib olla ka 23-aastane. Ei tule sealt välja kuidagi sellist asja (et tegemist võib olla väikeste lastega – toim).»

Loosaar: saates kommenteerisin enda arvamust

Loosaar ütles saate järel Elu24-le, et lugu muutus, kuna pressiteate saatmise ajal polnud ta veel pilte näinud. «Algselt pressiteates tsiteerisin ma ekspertiisi kirjutatut. Saates kommenteerisin enda arvamust, kui olin ise neid pilte näinud,» selgitas mees.

Loosaar kommenteeris saates, et ta kahtleb, et piltidel on tegemist alaealistega. «Saan aru ekspertiisi lausest, kus öeldakse, et tõenäoliselt on tegu alaealistega. Samamoodi võin ma öelda, et tõenäoliselt on tegu täiskasvanutega,» arvas meelelahutaja.

Prokuratuurilt täpsustavat kommentaari saada ei õnnestunud.

Seaduse silmis seisneb kahe väite erinevus selles, et nooremaid kui 14-aastaseid lapsi ei tohi kujutada erootilises ega pornograafilises situatsioonis. 14- kuni 17-aastaseid lapsi võib erootilistes situatsioonides kujutada, küll aga mitte pornos. Karistusseadustiku kohaselt võib selliste piltide või videote teadliku vaatamise eest saada rahatrahvi või kuni aastase vangistuse.