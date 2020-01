NILBE KÜLALINE ⟩ Murdvarast püüdma kutsutud politseinikud kohmetusid, kui peremehe kaebuse ära kuulasid

Kakluses endas ei olnudki midagi eriskummalist, pigem pani politseinikke kukalt kratsima selle põhjus. Sissetungija jäi vahele sellega, et lutsis magava majaomaniku varbaid, kes selle peale üles ärkas.

Kui 20-aastane ohver küsis sissetungijalt, mida mees õigupoolest teeb ja ütles, et tal ei ole raha, teatas kahtlustatav, et ei tulnud vargile, vaid tungis majja «varvaste imemiseks».

Politseiraportist selgus, et kähmluse käigus üritas sissetungija haarata ka kannatanu suguelunditest ja ähvardas teda öeldes, et tal on relv. Majaomaniku sõnul ei näinud ta ründajal mingit relva.