SKANDAAL AUSTRAALIAS ⟩ Aktivisti väitel lähevad põlengutega võitlevad tuletõrjujad koju naisi peksma

Koduvägivalla osas teadlikkuse tõstmisega tegelev aktivist ja ajakirjanik Sherele Moody tuli hiljuti pressikonverentsil välja furoori tekitanud avaldusega. Tema sõnul seavad suurte maastikupõlengute sugused «pöörangulised sündmused» ohtu just naised.

Moody on oma vastuolulise avalduse järel sattunud karmi kriitika alla. Tema sõnu nimetatakse «häbituteks». Loodud on ka petitsioon, kus nõutakse, et ta oma sõnadest taganeks.