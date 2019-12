Raju 2020 ⟩ Rokisaurused Whitesnake ja Europe tulevad taas Tallinna

«Is This Love» ja «The Final Countdown», «Here I Go Again» ja «Rock The Night», «Give Me All Your Love» ja «Cherokee», «Still Of The Night» ja «Carrie», «Love Ain't No Stranger» ja «Superstitious» – fännid saavad Tallinnas mai alguses korraliku rokihittide üledoosi, kui Saku suurhalli lavale astuvad kaks suurt rokinime: Whitesnake eesotsas David Coverdale'i ja Europe eesotsas Joey Tempestiga.