KOLETISEKS TREENITUD ⟩ Mehhiko palgamõrtsuka pihtimus: tahtsin olla psühhopaat, tappa halastamatult ja olla maailma kardetuim sicario

Sicario teekond mõrtsukast riigitunnistajaks

The New York Postis avaldatud lugu on koostatud avalike dokumentide, vähemalt tosina tunnistajakaitseprogrammi külastuse ja 17 kuu jooksul tehtud intervjuude põhjal, mis tehti mehe, tema perekonna, ametnike ja teiste palgamõrvaritega.

See pakub haruldase võimaluse piiluda Mehhiko killerite maailma ja näitab, kui kaugele on ametnikud valmis minema, et kurjategijaid peatada.

Täna tapetakse Mehhikos rohkem inimesi kui kahe viimase aastakümne jooksul, mil riigis hakati selle kohta statistikat pidama. Kartellid võitlevad üksteisega narkootikumide müügi ja USAsse suunduvate salakaubaveo marsruutide kontrollimise üle, samal ajal kui Mehhiko relvajõud võitlevad kõigi nende vastu.

Mehhiko politsei ja narkokartelli vahel puhkenud tulevahetus tänavu oktoobris. FOTO: EPA/Scanpix

Tapmised on muutunud nii tavaliseks, et riik on nende suhtes üha tuimemaks muutunud. Iga mööduv aasta toob kaasa rekordilise hulga vägivalda koos selle järjest piinavamate väljendustega.

13 aastat tagasi alanud narkosõjas, mille vastast võitlust toetab ka USA, on vägivallateod muutunud järjest hullemaks. Nende kõige taga on aga just sarnased palgamõrtsukad nagu selle loo peategelane, kelle ümber endine politseiülem Capella oma tunnistajakaitse programmi on loonud.

Võimuesindajatel puudub aga varustus ja võimalus selle kõige peatamiseks. Seega otsustaski endine politseiülem Capella, et pole muud varianti, kui töötada seaduse piirimail.

Kahe mehe sõlmitud leping oli lihtne: sicario andis tunnistuse oma endiste seltsimeeste ja ülemuste vastu, kus ta kirjeldas detailideni halastamatu kartelli sisemist toimimist. Vastutasuks sai ta võimaluse olla vaba mees, kelle vastu ei esitata ühtegi süüdistust.

Ei mingit paberimajandust. Ei mingeid allkirju. Mitte ühtegi viidet sellele, et ta vajab tunnistajakaitseprogrammi abi. Lihtalt üks härrasmeeste kokkulepe, nagu asjasse pühendatud seda ise nimetavad.

«Seal ei olnud midagi mõelda,» meenutas sicario. «Ma ei tahtnud kogu oma elu vanglas veeta.»

2019. aasta alguses osutus koostöö sicario'ga aga niivõrd tõhusaks, et politsei värbas mehe abiga enda poolele rohkem kui tosin kartelli kuulunud kurjategijat ning pakkus neile kohaliku vangla juures olevas päevinäinud hoones peavarju.

Uute politseiga koostööd tegevate endiste kartelliliikmete abil mõisteti süüdi sada inimest ning seeläbi vähenes vähemalt mõneks ajaks riiki laastanud tapmiste, inimröövide ja väljapressimiste laine.

Mehhikos muutus küll vägivald järjest tavapärasemaks, kuid Moreloses oli see mõneks ajaks lakanud. Aasta alguses tapeti Mehhikos iga päev ligi sada inimest, sageli olid tapatööd nii võikad, et ületasid kujutlusvõime piirid.

Lahenduse on neist juhtumitest leidnud aga vähem kui viis protsenti. Capella sõnul võib sellise statistika juures väita, et Mehhiko on andnud põhimõtteliselt loa tappa.

Capella loodud tunnistajakaitseprogrammis on aga võimalus teha seda, millest sajad teised korrakaitsjad vaid unistavad. Tänu seaduse piirimail olevale programmile on võimalik tabada ja kinni võtta palgamõrvarid, kes vastutavad riiki tabanud tapatalgute eest.