PILDID JA VIDEO ⟩ Maastikupõlengute suits mattis Sydney, kus on ohtlik hingata

Põlengusuits on jõudnud Austraalia suurimasse linna Sydneysse, kus õhk on suitsu ja põlenguosakeste tõttu muutunud saastunuks ja mürgiseks ning selle sissehingamine võib tekitada terviseprobleeme, teatab afp.com.

Meteoroloogide teatel on mõnes paigas õhukvaliteet lubatust kuni 10 korda madalamal ehk õhk on väga saastunud.

«Suits on nii paks, et see tekitab terviseprobleeme. Tundub, nagu oleksime mõnes arenguriigis, kus see on igapäevane nähtus,» sõnas New South Walesi keskkonnakaitse spetsialist.