Prints Charlesi esindaja andis vastuse kõlakatele, et kuninganna jääb peagi pensionile

Juba 2017. aastal olevat kuninganna võimuesindajatele öelnud, et tema on küll veel valitseja, kuid ta tahab oma vanimale pojale trooni üle anda oma eluajal.

Hetkel jäävad kõlakad aga ainult kõlakateks, kuna prints Charlesi esindaja ütles sel neljapäeval, et ühtki selleteemalist arutelu pole olnud, vahendas People . «Pole mingeid plaane, et midagi muutub, kui kuninganna saab 95 – ega ühegi teise vanusega seonduvalt,» kinnitas esindaja.

Ajaloolane ja kirjanik Sally Bedell Smith täpsustas, et regendi määramine on keeruline protsess, mitte kuninganna valik. «See ei käi nii, et kuninganna lihtsalt valib Charlesi oma ülesannete täitjaks,» ütles Smith.

Ajakirja Majesty tegevtoimetaja Joe Little lisas, et oleme «kaardistamata vetes», kuna ükski monarh pole nii vanaks elanud. «Ma ei ütleks, et 95-aastaselt troonist loobumine oleks mõistmatu – ta jääks ikka kuningannaks, aga saaks rohkem vaba aega nautida,» ütles Little. Kuninganna ema elas 101-aastaseks.