«Selle 25 aasta jooksul oleme me seda positiivsust külvanud terve Eestimaa peale ja igas maakonnas, väga paljudes külades, seltsides, valitakse oma aasta ema ja aasta isa. Ning nüüd on see hetk, kus me tahame öelda, et me oleme oma missiooni täitnud, me oleme saanud riikliku tähtpäeva (emadepäev ja isadepäev - toim). Me teame seda, et aasta ema, aasta isa traditsioon elab edasi ehk ongi aeg anda teatepulk neile üle,» märkis Haukanõmm Vikerraadios. Ta lisas, et naisliit ennustab traditsioonile pikka elu.