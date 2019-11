Uskumatu julmus: ketikoera tahtnud vanainimene jättis õhukese karvaga koeralapse õue nälgima

Kuidas Roki algselt oma esimesse koju jõudis, on meile teadmata. Kahjuks on teada, et tema edasine käpakäik on sarnane väga paljudele teistele koertele. Ühel hetkel peremees ja perenaine enam ühe katuse alla ei mahtunud ning Rokil tuli kolida toast ja mugavalt diivanilt kostiliseks kolmanda inimese juurde.