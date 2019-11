Kunstpäevitus muutis noore meigikunstniku palge röstitud tortilla krõpsuga sarnaseks

Kui Brice oli kreemi näolt maha pesnud ja vaatas peeglisse, siis kohkus ta ära, sest nägi välja nagu «ringi kõndiv Dorito (tortilla) krõps.» Noor naine üritas seejärel näolt päevitust koorida, aga see ei õnnestunud. Pruun värv oli tunginud tema nahapooridesse ja ka naise ülahuul oli pruun.

«Halvim osa oli see, et tumeda tooni nahalt kadumine võttis aega kaks nädalat, nii et ma pidin kandma veelgi tumedamat jumestuskreemi ja püüdma mitte asju puutuda, kuna määrisin kõike,» ütles Brice.