Video: Emily Hackett on naiskulturist, kellel on supernaise keha

Inglismaal pärit varem tantsijana elatist teeninud Emily Hackett alustas kulturismiga kolm aastat tagasi. Hackett ütles, et on tõsisemalt selle spordialaga tegelenud aasta aega.

2018. aasta maikuus täitus Hackett´i unistus, naine võitis World Beauty Fitness and Fashioni võistlusel fitnessi diivade kategoorias profistaatuse.

Oma kodulehel ütleb naine, et vormi saavutamiseks kulus tal palju kannatlikkust ja järjekindlust. Ta leiab, et õppimiseks ja arenguks on alati piiramatu potentsiaal.