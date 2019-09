14-aastane Rainer testib: mida arvata Eestisse jõudnud uuest iPhone'ist, mis teeb uut moodi selfit?

Laulja Liina Ariadne Pedanik, juutuuber Martti Hallik, räppar Metsakutsu, stilist Ženja Fokin ja Tallinna koolipoiss Rainer. Nemad oli ööl vastu tänast ühed esimesed Eestis, kes said Solarise keskuses näppida uut iPhone 11 Pro telefoni.

«Kaamera on palju uuenenud,» hindas Rainer ja täpsustas: «Kõige suurem muudatus oli see, et pimedas teeb pilte umbes kolm korda paremini. Enam ei ole uduseid ega häguseid pilte, vaid on selged ja hea graafikaga pildid.»

Värskel mudelil on kolm kaamerat, lisandunud on erinevad video- ja pildiefektid, mis muudavad pildistamise kvaliteetsemaks. «Nüüd saab videosid ja pilte teha suurema nurga alt, ja sinu video või pilt saab laiema efekti ja on suurema pinnaga,» rõõmustas nooruk.

Rainer, kes lõhkus oma iPhone 5 ja 6 ära ning need tuli maha kanda, loodab värskelt mudelilt rohkem vastupidamist. «iPhone 11 Pro kannatab veekindlust paremini ja see ei lähe nii kiiresti katki. Kannatab kõrgemaid kukkumisi. Kui tõesti purunemine on selle puhul väiksem võimalus, siis võib-olla natuke kauem peaks minu käest vastu.»

Koos Liina Ariadnega testis Rainer ka täiesti uut rakendust ehk aegluubis filmimise funktsiooni, mida saab iPhone 11 Pro puhul kasutada ka esikaameraga. Apple ise on andnud uudsele funktsioonile ka omapärase nime - slow motion selfie ehk slofie. Tegu on siis aegluubis tehtud selfie-videoga, mida praegu saabki teha ainult iPhone 11 telefoniga.