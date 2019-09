Haiba lastekodu kohta ringleb ekslik kuulutus

«Head sõbrad! Ekslikult jagatakse jälle kuulutust, mis väidab, et Haiba Lastekodu soovib saada talveriideid poistele. Antud kuulutus on aegunud ja Haiba lapsed riideid ei vaja. Täname kõiki häid inimesi, kes muretsevad ja soovivad aidata, aga meie oleme oma abi saanud. Seega palume kuulutust mitte jagada!» selgitab lastekodu Facebookis.

Kuulutus on uuesti levima hakanud portaali MinuLaps kaudu. See loodi sellel veebilehel 28. novembril 2015 ning palub headel inimestel lastekodus elavatele poistele kindaid, jalanõusid ja jopesid.

Haiba Lastekodul on Facebookis soovitatud MinuLaps portaaliga ühendust võtta, et kuulutus maha võtta. Haiba vastas, et seda on tehtud, aga kuulutus levib endisel.