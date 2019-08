Pildid: Ühendkuningriigi tuntud hiigelkuju saab värske välimuse

Kohalikud vabatahtlikud koostöös Briti kultuuriväärtuste ametiga panevad kuju piirjoontele uut kriidipuru, et see teos paremini välja paistaks ja eemaldavad liigse rohu, teatab PA Wire.

Briti kuulsat maastikukuju Cerne Abbasi hiiglast värskendatakse FOTO: PA Wire/PA Images/Scanpix

55 meetri kõrgune ja 51 meetri laiune kuju loodi 17. sajandil ning see kujutab alasti meest, kellel on erektsioon ja kes hoiab käes suurt sakilist nuia.

Kuju kuulub Ühendkuningriigi kultuuripärandisse ja seda haldab Briti kultuuriväärtuste amet National Trust.

Kes ja millisel eesmärgil selle kuju tegid, ei ole täpselt teada. Kõige varajasemad ülestähendused selle kuju kohta on 17. sajandi lõpust ja selle tõttu arvatakse, et see valmis umbes siis.

18. ja 19. sajandil arvati, et selle kuju tegid saksid ja see kujutab nende jumalat või see on tehtud keltide poolt ja viitab nende viljakusriitustele. On ka neid, kelle arvates oli selle kuju inspiratsiooniks Vana-Kreeka müütide kangelane Herakles.

Arheoloogilised väljakaevamised on kinnitanud, et kuju valmis millalgi 17. sajandi teisel poolel. Ajaloolaste arvates ei kujuta see jumalat või tegelast, kes on seotud viljakusega, vaid see on oma ajastu poliitiline satiir.

