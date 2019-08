Video: Pornhub avaldas «maailma kõige räpasema pornofilmi» ja see on palju hullem, kui arvata võiks

Pornhub on loodushoidlikkuse teemadel tõeliselt eesrindlik. Kord istutasid nad vaadatud pornovideote eest puid, siis päästsid mesilasi ning nüüd on alustanud «maailma kõige räpasema porno» kampaaniat, millega üritatakse maailma rannad prügist puhtaks saada, vahendab Forbes .

Selleks on Pornhub appi kutsunud kaks amatöörporno tegijat: mehe ja naise, kes tegutsevad nime all Leolulu. Paarike viidi ühele maailma kõige räpasemale rannale ning just seal filmiti üsnagi harilik pornovideo, lihtsalt selle vahega, et armatsejate ümber hulbivad plastpudelid ja muu praht ning tegutseb koristusmeeskond.

Ocean Polymersi üks juhte Heather Wigglesworth kiitis Pornhubi abi heaks. «Kuigi ma olen kindel, et paljude jaoks ei tundu see kõige loogilisem kooslus, on meil väga hea meel, et Pornhub meiega kaasa lööb ning näitab välja soovi oma häält ja ulatust kasutada üllal eesmärgil,» ütles Wigglesworth, kelle sõnul oleme me kõik osa probleemist ja peame aitama kaasa lahendusele.