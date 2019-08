Kõhe video: kas see turvasalvestis tõestab, et kummitused on olemas?

«8. augustil, kell üks öösel, salvestas turvakaamera tundmatu külalise meie köögis kõndimas. Mõned väidavad, et see on väike poiss koos oma lemmikloomaga,» täpsustas Joey video kirjelduses.

«Me pole kindlad, aga andke teada, mida teie arvate,» lisas mees lõpetuseks.

Postituse alla on jäetud ka mõned kommentaarid. Paar inimest tõid välja, et salvestisel olev kass ei reageeri.

«Ma ei ole kindel, et see on kummitus. Tavaliselt loomad, nagu näiteks kassid ja koerad, reageeriks ning vaataksid otse kummituse poole. Ma ei ole kindel, mis see on. Võib-olla mõni teine dimensioon meie omaga kattumas,» pakkus üks selgituseks.

«Kas te olete veel midagi veidrat märganud?» küsis teine YouTube'i kasutaja postituse all.

Joey vastas küsimusele, kuid täpsustas, et nad on abikaasaga viimastel päevadel kõige suhtes väga tundlikud olnud. Samas jätkas mees ühe veidra juhtumi kirjeldamist.

Nimelt nägi Joey mõned nädalad enne kõnealust salvestist unenägu, kus ta võttis oma tütrele kutsika. Ta ei mäleta, mis tõugu koer oli, kuid tal on meeles, et too oli musta ja pruuni värvi.

«Küsisin naiselt järgmine päev, kas peaksime tütrele kutsika võtma ja ta vaatas mind imelikult, ning kirjeldas, et nägi eelneval ööl und, kus seletas türele, miks koera võtmine väga halb idee on,» jätkas Joey. Mees pakkus, et koer, mida paljud turvasalvestisel näevad, oli samal ööl nende voodi hüpanud.

Lisaks sellele kirjeldas Joey, et neil on pidevalt tunne, et nad kuulevad või näevad midagi, kuid peavad seda normaalseks.

Kommentaaride seas püstitati ka küsimus, kas keegi on hiljuti majas surnud. Joey vastas eitavalt, kuid lisas, et nad uurivad maja ajalugu justnimelt seoses 8. augustiga.

«Enne ja pärast seda pole palju aktiivsust olnud,» lisas mees.